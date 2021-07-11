رئيس اتحاد السلة يعلن تطبيق لائحة الحماية.. ورد مسئولي الزمالك









أكد مجدي ابو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن لائحة الحماية الجديدة في الموسم الجديد من بطولة الدوري.





وقال مجدي في تصريحات عبر برنامج الماتش "لم يتم التطرق خلال الـ 7 أشهر الماضية لأمر اللائحة منذ عرضها في ديسمبر الماضي، النادي الوحيد الي اعترض الاتحاد السكندري".





وتابع "لا يمكن الغاء اللائحة، سأفقد مصداقيتي لو وافقت على الغاء اللائحة بعد نهاية المسابقة ومعرفة ترتيب الفرق".





وواصل "مسئولو الزمالك أكدوا أنه بسبب تعاقب مجالس الإدارات لم يتم الرد على الخطابات السابقة، ولكن نحن نتعامل مع كيان وهيئة وليس أشخاص".





وأضاف أبو فريخة "اللائحة سيتم تطبيقها في الموسم القادم بشكل رسمي بعد رفض الأندية بالأغلبية اجراء اي تعديلات".



