نجم الزمالك السابق يشيد بدور شيكابالا في احتواء أزمات اللاعبين













أشاد محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق، بدور محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في احتواء أزمات اللاعبين.





وقال الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شيكابالا ابن نادي الزمالك ويقوم بدور الكابتن بأفضل صورة، خاصة في احتواء المشاكل بين اللاعبين".





وتابع، "معظم لاعبي الجيل الحالي في الزمالك لديهم انتماء كبير للنادي، مثل طارق حامد والونش، وهما أبناء شرعيين للنادي".



