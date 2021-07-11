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بتصريحات مثيرة.. مدرب سلة الأهلي السابق يتحدث عن كواليس رحيله

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:12 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث ماريو بالما المدير الفني السابق لفريق سلة النادي الأهلي عن الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء قبل رحيله بعد 3 أشهر فقط من تعيينه.

وقال بالما في تصريحات عبر برنامج الماتش "كنت أفضل تجديد عقدي مع الأهلي ولكن لم يفاتحني أحد في هذا الأمر".

وتابع "تدريب الأهلي لمدة شهرين وخوض نصف نهائي الدوري في مدة قصيرة يصعب مهمة تقديم كل ما نملك لصالح الفريق".

وأضاف بالما "ما تردد عن رغبتي في رحيل ابراهيم الجمال ومودي الجارحي هو أمر غير صحيح وكذبة كبيرة للغاية".
وواصل "أيضًا الحديث عن أن سني الكبير سبب رحيلي كذبة، حتى عامين كنت متوج بعدد كبير بالألقاب القارية، ولكن يمكن القول بأنه مبرر لطيف لتوجيه الشكر لي".

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