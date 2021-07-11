نجم الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بسبب الأهلي





أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن الدوري المصري الممتاز لن يكتمل هذا الموسم بشكل كبير، وذلك بسبب كثرة التأجيلات خلال الفترة الماضية.





وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "لا يوجد في أي دوري على مستوى العالم أن يتم تأجيل ثمانية مباريات لفريقٕ ما نظراً لإرتباطاته بالمشاركة في بطولات أخرى، فلا يوجد مبرر لتأجيل هذا العدد من المباريات للنادي الأهلي لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا".



