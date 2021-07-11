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كشري: كنا الأفضل أمام بيراميدز.. وتسلمت المهمة في ظروف صعبة

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:50 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أشاد أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، بآداء لاعبيه أمام بيراميدز خلال المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين أول أمس الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما على ملعب السلام .

وقال كشري في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "كنا الأفضل والأخطر على مدار شوطي المباراة، وتقدمنا مرتين لكننا لم ننجح في الحفاظ على التقدم ، كما فرضنا السيطرة منذ البداية ونجحنا في تسجيل هدف مبكر بالدقيقة التاسعة عن طريق مصطفى البدري لكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا هدف التعادل، ثم سجل البدري مجدداً لكن عاد فريق بيراميدز في العشر دقائق الأخيرة، وبشكل عام راضِ عن آداء اللاعبين وعن النقطة في ظل فارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين".

وأختتم كشري: "تسلمت مهمة تدريب فريق الإنتاج الحربي في ظروف صعبة للغاية بعد تولي أكثر من مدير فني مهمة الفريق، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري الممتاز".

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