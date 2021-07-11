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زيدان يترقب تدريب الديوك الفرنسية

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني السابق.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أكد مؤخرا استمرار ديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا حتى كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن هدف زيدان أن يقود منتخب الديوك لكنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق هذا الحلم.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن زيدان رفض عروضًا مهمة من إنجلترا ودول الخليج وآسيا وسيرفض أي عرض من الأندية حتى يقود فرنسا عقب مونديال 2022.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مصدر مقرب من زيدان قال أن كرة القدم لم تعد مسألة مال بالنسبة للمدير الفني الفرنسي لكن تتعلق بالعاطفة وهناك دائمًا 4 أماكن مفضلة لديه وهي بوردو ويوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العائلة أول شيء لدى زيدان الآن، حيث إنه يريد الاستمتاع معهم وفعل ما لم يكن قادرًا عليه أثناء العمل في التدريب.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أن زيدان كان مؤخرًا يعيش فقط من أجل ريال مدريد، حيث يستيقظ كل يوم في الساعة 6 صباحًا ليكون في فالديبياس في الساعة السابعة والنصف ويظل هناك حتى السابعة مساءً.

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