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زيدان يترقب تدريب الديوك الفرنسية
الأحد 11/يوليو/2021 - 05:32 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني السابق.
وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أكد مؤخرا استمرار ديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا حتى كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.
وألمحت الصحيفة الفرنسية أن هدف زيدان أن يقود منتخب الديوك لكنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق هذا الحلم.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن زيدان رفض عروضًا مهمة من إنجلترا ودول الخليج وآسيا وسيرفض أي عرض من الأندية حتى يقود فرنسا عقب مونديال 2022.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مصدر مقرب من زيدان قال أن كرة القدم لم تعد مسألة مال بالنسبة للمدير الفني الفرنسي لكن تتعلق بالعاطفة وهناك دائمًا 4 أماكن مفضلة لديه وهي بوردو ويوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العائلة أول شيء لدى زيدان الآن، حيث إنه يريد الاستمتاع معهم وفعل ما لم يكن قادرًا عليه أثناء العمل في التدريب.
ولفتت الصحيفة الفرنسية أن زيدان كان مؤخرًا يعيش فقط من أجل ريال مدريد، حيث يستيقظ كل يوم في الساعة 6 صباحًا ليكون في فالديبياس في الساعة السابعة والنصف ويظل هناك حتى السابعة مساءً.
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