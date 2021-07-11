نجم برشلونة يشعل الصراع بين عملاقي انجلترا

يتنافس ناديي آرسنال ومانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد اقتراب اللاعب من مغادرة النادي الكتالوني.





وبات أومتيتي قريبا من الرحيل عن برشلونة بسبب اصاباته المتكررة بجانب عدم جاهزيته مما أخرجه من حسابات رونالد كومان بالمباريات.





وتدعي التقارير بأن برشلونة منفتح على فكرة بيع اللاعب الفائز بكأس العالم بمقابل مادي منخفض بعدما عانى من الإصابات في المواسم الثلاثة الماضية.





كما خرج أومتيتي تمامًا من حسابات رونالد كومان مدرب برشلونة بعدما أثبت عدم جاهزيته عند الاستعانة به في المباريات.



