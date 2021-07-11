محمود حجازي لـ"الفجر الفني" تجربتي مع يسرا ممتعة.. وأنا صديق مينا مسعود "في عز الضهر" (حوار)

نجح الفنان محمود حجازي في لفت الأنظار حوله منذ ظهوره على الشاشات، وتألق في السياق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، حيث قدم العديد من الأدوار والأعمال المميزة في وقت قصير، وشارك في العديد من الأعمال أهمها كلبش الجزء الأول مع الفنان أمير كرارة، كفر دلهاب مع الفنان يوسف الشريف، وأبو العروسة، حرب كرموز، الأب الروحي، وأخيراً شارك في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

في البداية .. ماذا عن تجربتك في مسلسل حرب أهلية وكيف جاء ترشيحك للدور؟

أول تجربة تجمعني بالنجمة الكبيرة يسرا وبين الشركه المنتجة العدل جروب أحببت الدور جداً لانة تجربه جديدة بالنسبالي وظهرت بشكل مختلف التجربة كانت ممتعة.. ترشحت من خلال المخرج سامح عبد العزيز وتعاونت معه من قبل في فيلم سوق الجمعة.





ماذا عن التعاون مع الفنانة يسرا؟

كنت في قمة سعادتي وانا أمثل أمام الفنانة يسرا العمل معها ممتع جداً والتقيت بها من قبل عندما كنت أعمل مساعد مخرج في مسلسل "سرايا عابدين"، وهي تحب الجميع وتساعد الكل.





ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

مشهد موت نور من أصعب المشاهد عشنا المشهد بصورة حقيقية.



ما الأسباب التي دفعتك للمشاركه في مسلسل ولاد ناس؟

تركيبة السيناريو وقصة المسلسل تخلي أي فنان يوافق على المشاركه في مسلسل ولاد ناس، وأن يقدم عمل مهم لانه بيحكي عن تربية الآباء لنفسهم قبل أبنائهم وتفاصيل مهمة جداً في التربية.



كيف كانت كواليس العمل مع المخرج هاني كمال؟

إحنا اصدقاء على المستوى الشخصي، وتعاونت معه من قبل في مسلسل أبو العروسة وحققنا نجاح كبير هو مؤلف ومخرج شاطر جداً.



كيف استطعت أن تواظب بين مسلسلي حرب أهلية و ولاد ناس؟

منذ بداياتي من 2015 وانا أعمل في أكثر من عمل في نفس الوقت وكلها أدوار مختلفة عن ما قدمته من قبل فهو شئ متعب وممتع انك تقدر تعمل كذا دور، واعمل على الشخصية واركز في التفاصيل.



ما الأدوار التي يرفض محمود حجازي أن يقدمها؟

الأدوار اللي بحس أنها عادية ومش هتضيف لي بحس إني مش هقدر أعمله بحس ان الدور هيطلع وحش ومش بيشدني



ما هو الدور الذي تتمنى تقديمها خلال مسيرتك الفنية؟

أتمنى تقديم الأدوار التاريخيه اللي فيها حروب بحب الأدوار دي جداً وهي صعبة وإنتاجها ضخم.





في نهاية حديثنا ما جديدك الفترة القادمة؟

حاليا استكمل تصوير فيلم "في عز الضهر" مع الفنان مينا مسعود اجسد شخصيه يُدعى "ديفو" صديق مينا ويشاركه الأحداث ويحاول مساعدته بعدما تعرض للعديد من المشكلات الفيلم في إطار أكشن كوميدي



وأشار إلى أنه أحب التعاون معه وهو من الشخصيات المحبوبه متواضع جدا ً ليس مغرور و يتمنى أن ينجح في مصر ويعمل شغل جيد.

أجرى "الفجر الفني" حواراً خاصاً مع الفنان محمود حجازي ، ليكشف لنا كواليس مشاركته فى كل من "حرب أهلية"، "ولاد ناس"، وكيف كانت كواليس العمل مع الفنانة يسرا ،وما جديده خلال الفترة المقبلة.وإلى نص الحوار :