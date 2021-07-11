تعرف على موعد حفل هشام عباس بالإسكندرية





يُحيى الفنان هشام عباس حفلاً يوم الخميس 29 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر.





ويأتي الحفل ضمن الفعاليات التي ينظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021 .





ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح المكشوف فى تمام الثامنة والنصف مساءً.