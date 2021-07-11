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"أمطار ورياح".. تعرف على حالة الطقس في السعودية

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 11-7-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية:
يتوقع المركز الوطنى للارصاد السعودى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، عسير والباحة).

واكد المركز أنه تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والاجزاء الغربية من الرياض. 

وأوضح المركز أنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر. 

وأشار المركز إلى أنه يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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