"ارتفاع الحرارة".. تعرف على حالة الطقس في الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 11-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد حارا ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.





وأعلن المركز أنه تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.





ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.



