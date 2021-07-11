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ننشر خطوات استخراج بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
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تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، بدلا من الذهاب لمكاتب التموين في ظل تفشي أزمة كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام في السطور التالية خطوات استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد إلكترونيا في حالة ضياع البطاقة دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، وهي كالتالي:
 
- في حالة ضياع بطاقة التموين يستطيع صاحبها الدخول على موقع "دعم مصر"، وبمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".
 
- يتم الضغط على "خدمات تموينية للمواطنين" واختيار إصدار بدل بطاقة تموين.
 
- يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.
 
- خصم ثمن الكارت الذكى للبطاقة 20 جنيها من قيمة الدعم المخصص للمواطن مع أول صرف بعد إصدارها.

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