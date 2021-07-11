Advertisements

الثانوية العامة 2021.. ننشر جدول الامتحانات المتبقية للشعبتين العلمية والأدبية

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
Advertisements
انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2021 أمس السبت، حبث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، ويترقبوا بقية امتحانات الثانوية العامة بحالة من القلق والتوتر.

ومن جهتها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل.

وعن جداول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية للشعبتين العلمية والأدبية، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية الجدول التالي:

أولاً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "أدبي"

الثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 15 يوليو الجغرافيا.

الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق.

الأحد 25 يوليو التاريخ.

الثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع.

الخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ثانياً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي" المتبقية

12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.

17 يوليو الكيمياء.

24 وليو بالفيزياء.

26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

السبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا.

الإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

أخبار تهمك

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعة

نجم برشلونة يشعل الصراع بين عملاقي انجلترا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

06:42 ص

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

03:49 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي