الثانوية العامة 2021.. ننشر جدول الامتحانات المتبقية للشعبتين العلمية والأدبية

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2021 أمس السبت، حبث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، ويترقبوا بقية امتحانات الثانوية العامة بحالة من القلق والتوتر.





ومن جهتها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل.





وعن جداول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية للشعبتين العلمية والأدبية، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية الجدول التالي:





أولاً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "أدبي"





الثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.





الخميس 15 يوليو الجغرافيا.





الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق.





الأحد 25 يوليو التاريخ.





الثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع.





الخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.





ثانياً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي" المتبقية





12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.





14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.





17 يوليو الكيمياء.





24 وليو بالفيزياء.





26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.





الأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.





السبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا.



