دار الإفتاء تعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2021

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد الموافق 11 من يوليو لعام 2021 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 من الهجرة.





موعد عيد الأضحى 2021

وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن جهتها، قد أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر الجمعة الماضي الموافق التاسع من شهر يوليو لعام 2021 ميلاديًّا، أن اليوم السبت هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الحادى عشر من شهر يوليو لعام 2021 ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.



