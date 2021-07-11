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دار الإفتاء تعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2021

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد  الموافق 11 من يوليو لعام 2021 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 من الهجرة.

موعد عيد الأضحى 2021
وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. 
 
ومن جهتها، قد أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر الجمعة الماضي الموافق التاسع من شهر يوليو لعام 2021 ميلاديًّا، أن اليوم السبت هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الحادى عشر من شهر يوليو لعام 2021 ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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