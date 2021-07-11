كارتيرون يحدد 3 شروط في صفقات الزمالك الجديدة

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، استقر على ملامح الصفقات الجديدة التي ينوي ابرامها في القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد.





وأبلغ المدرب الفرنسي، إدارة الزمالك ببعض المواصفات التي يرغب في توافرها بصفقات الفريق في الموسم الجديد بعد الترشيحات العديدة التي وصلت إليه من لاعبين محليين وأجانب من مختلف الجنسيات.





واشترط كارتيرون أن يكون اللاعب صغير السن حتى يتمكن النادي من تسويقه في المستقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائه ورفضه فكرة التعاقد مع أي لاعب يزيد عمره على 30 سنة بعد الترشيحات العديدة التي وصلت إليه.





كما طلب كارتيرون أن يكون اللاعب حرا وغير مرتبط بتعاقد مع أي ناد من الأساس، مما يساعد على التقليل من ميزانية الصفقات، بما يتماشى مع الظروف المالية التي يمر بها النادي.





أما الشرط الثالث الذي حدده كارتيرون أن يكون اللاعب دوليا ويمتلك خبرات، وهو الأمر الذي يساعد على انسجامه بشكل سريع مع الفريق وتقديم مستويات مميزة.



