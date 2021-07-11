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232 وفاة و9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 232 وفاة و9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقد أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 234907، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و586721.

 

ورجحت الحكومة المكسيكية، أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من المعلن.

 

وقد أشارت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم الرسمي بنسبة 60 في المئة على الأقل.

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