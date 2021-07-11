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مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:00 ص
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
محمد سامي
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فجر مصطفى فتحي جناح أيمن فريق سموحة، والمعار من نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، برفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي في يونيو 2022.

وأبلغ مصطفى فتحي إدارة الزمالك إنه يشترط المشاركة في المباريات، من أجل تجديد عقده مع الفارس الابيض، ورفضه التجاهل من الجهاز الفني مثلما حدث في الموسم الماضي مع كارتيرون وباتشيكو، قبل أن يرحل إلى سموحة.

ويريد مصطفى الاستمرار فى صفوف الفريق السكندري، خاصةً إنه يقدم مستويات عالية هذا الموسم، وأحرز 10 أهداف، ويعد من العناصر الأساسية مع المدرب أحمد سامي.

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