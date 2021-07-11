صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية السبت، أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين ناديي برشلونة وأتليتكو مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ربما يحدث صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في الصيف الجاري، يقتضي بإنتقال ساؤول نيجويز إلي البارسا، وعودة أنطوان غريزمان إلي الروخي بلانكوس.





وأوضحت: ان الصفقة التبادلية بها مزايا كثيرة، على الرغم من إنها في بداية مراحلها، وهناك ترحيب من اللاعبان في الرحيل والانتقال إلي النادي الآخر.





وأردفت: أن ساؤول صاحب الـ 26 عامًا، يريد بشدة الرحيل عن أتلتيكو وخوض تحدٍ جديد، بينما على الجانب الآخر يرغب البلوغرانا في التخلص من غريزمان الذي يحصل على راتب كبير، من أجل تسهيل تجديد عقد ليونيل ميسي.





وأتمت: غريزمان يريد العودة مرة أخرى إلي مدريد في ظل عدم اللعب في مركزه بالبارسا، مع رغبة المدرب دييغو سيميوني الذي يرحب بعودة المهاجم الفرنسي للروخي بلانكوس.



