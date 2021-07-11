الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

كشف جوردي كرويف، مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني المرتقب اعتبارا من أول أغسطس المقبل، عن نواياه فيما يتعلق بخليفة المدير الفني الحالي رونالد كومان.





تصريحات مستشار كومان





وقال مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد في تصريحات صحفية مع صحيفة (ماركا): "فكرة أن أحل محل كومان ليست في ذهني ولا في ذهن أي أحد".





وتابع: "لو كان هذا هو طريقي، لكنت وافقت من قبل على التدريب في إسبانيا حين أتيحت لي الفرصة في السنوات الأخيرة. لم يتم التلميح إلى هذا الاحتمال ولا هو ضمن خططي".





و تعود أصل فكرة التعاقد مع مدرب جديد لبرشلونة الإسباني حول إمكانية أن يحل كرويف محل كومان كمدرب للفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني إلى تصريحات لابورتا لوسائل الإعلام في يونيو الماضي.





وأتم مستشار كرة القدم الجديد لرئيس البارسا مشيرا إلى أن أن لابورتا لم يقصد كمدرب، بل كان يتحدث عن وضعي كمستكشف في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى ذلك، الفكرة تبدو قبيحة بالنسبة لي لأن لدي مبادئ.



