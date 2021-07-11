Advertisements
عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي
الأحد 11/يوليو/2021 - 09:32 ص
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية تركية، عن تحرك جديد داخل نادي جالطة سراي، لحسم صفقة رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "fanatik" التركية: "فإن مسؤولي نادي جالطة سراي كثف اتصالاته بمسؤولي بيراميدز من أجل إتمام صفقةضم اللاعب، في الانتقالات الصيفية الجارية".
وأضافت:"رحب صبحي بالرحيل عن بيراميدز لكن تبقى العقبة الوحيدة، وهي راتبه السنوي لاسيما أنه يتقاضى 2.2 مليون يورو تقريبا في بيراميدز".
وتابعت:"عرض جالطة سراي على رمضان صبحي تقاضي مبلغ 1.5 مليون يورو كراتب سنوي مع إضافة بعض البنود كمكافآت من أجل رفع قيمة الأموال التي سيتقاضاها اللاعب".
وسبق رمضان صبحي وخاض تجربة سابقة بالدوري الإنجليزي عبر فريقي ستوك سيتي ثم هيديرسفيلد تاون قبل العودة إلى مصر مجددا.
وانتقل صاحب 24 عاما إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال نهائي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بعد نهاية إعارته للأهلي المصري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements