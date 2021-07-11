عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن تحرك جديد داخل نادي جالطة سراي، لحسم صفقة رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "fanatik" التركية: "فإن مسؤولي نادي جالطة سراي كثف اتصالاته بمسؤولي بيراميدز من أجل إتمام صفقةضم اللاعب، في الانتقالات الصيفية الجارية".





وأضافت:"رحب صبحي بالرحيل عن بيراميدز لكن تبقى العقبة الوحيدة، وهي راتبه السنوي لاسيما أنه يتقاضى 2.2 مليون يورو تقريبا في بيراميدز".





وتابعت:"عرض جالطة سراي على رمضان صبحي تقاضي مبلغ 1.5 مليون يورو كراتب سنوي مع إضافة بعض البنود كمكافآت من أجل رفع قيمة الأموال التي سيتقاضاها اللاعب".





وسبق رمضان صبحي وخاض تجربة سابقة بالدوري الإنجليزي عبر فريقي ستوك سيتي ثم هيديرسفيلد تاون قبل العودة إلى مصر مجددا.





وانتقل صاحب 24 عاما إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال نهائي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بعد نهاية إعارته للأهلي المصري.



