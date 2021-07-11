Advertisements

عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:32 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية تركية، عن تحرك جديد داخل نادي جالطة سراي، لحسم صفقة رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "fanatik" التركية: "فإن مسؤولي نادي جالطة سراي كثف اتصالاته بمسؤولي بيراميدز من أجل إتمام صفقةضم اللاعب، في الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضافت:"رحب صبحي بالرحيل عن بيراميدز لكن تبقى العقبة الوحيدة، وهي راتبه السنوي لاسيما أنه يتقاضى 2.2 مليون يورو تقريبا في بيراميدز".

وتابعت:"عرض جالطة سراي على رمضان صبحي تقاضي مبلغ 1.5 مليون يورو كراتب سنوي مع إضافة بعض البنود كمكافآت من أجل رفع قيمة الأموال التي سيتقاضاها اللاعب".

وسبق رمضان صبحي وخاض تجربة سابقة بالدوري الإنجليزي عبر فريقي ستوك سيتي ثم هيديرسفيلد تاون قبل العودة إلى مصر مجددا.

وانتقل صاحب 24 عاما إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال نهائي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بعد نهاية إعارته للأهلي المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة رمضان صبحي جالطة سراي

أخبار تهمك

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ 35 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

منذ 34 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ أقل من ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد تطاوله على شيخ الأزهر.. علي جمعة لـ مفتي إثيوبيا: عيب عليك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ ساعة

نجم الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة

لميس الحديدي تكشف عن وصية جيهان السادات للسلطات المصرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"شوبير" يوضح موقف رمضان صبحي ومحمود وحيد من الانضمام للأهلي

عقبة وحيدة أمام الراحلين عن الأهلي في الصيف

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمه بين يوفنتوس وميلان في الشتاء

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

"الفيولا" عقبة الأهلي في الحفاظ على رمضان صبحي

إداري الأهلي يكشف تطورات جديدة حول الاحتفاظ برمضان صبحي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

09:31 ص

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي