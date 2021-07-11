تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن فضل العشر الأوائل من ذى الحجة، مستشهدا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله، قال: ولا الجهاد إلا رجلًا خرج بنفسه وماله ولم يعد بشيء من هذا كله".





وقال المفتي إن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها من السعى والشمول والاستغراق لكل عمل صالح مثل الصدقات والصوم فقد صام الرسول الأيام التسعة.





وأوضح أنه يمكن للإنسان في ليالى هذه الأيام أن يكثر من الذكر لله والصلاة على رسول الله، وأن يختم القرآن الكريم، فالأجر يضاعف، وينبغى للمسلمين أن يكثروا من الأعمال الصالحة فى هذه الأيام.





وأكد أن الأعمال المستحبة في هذه الأيام مستغرقة لكل عمل صالح، مشيرا إلى أن الإسلام يحثنا دائمًا على أن تكون كل أفعالنا وأقوالنا وسمعنا، وكل ما نفعله عمومًا أن يكون في الخير، حيث قال سبحانه وتعالى يقول: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].



