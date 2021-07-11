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24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:10 ص
الصين
الصين
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس السبت، نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

 

وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بيانًا قالت فيه إن 12 من الإصابات الجديدة محلية. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

وأضافت اللجنة الصينية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بلغ 92039 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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