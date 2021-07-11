تفاصيل شخصية محمد جمعة في فيلم "تماسيح النيل"

دور زوج الفنانة بدرية طلبة، والفيلم

بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، هنادى مهنى، كريم عفيفي، محمد ثروت،

سليمان عيد، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد جمعة حالياً في فيلم "الجريمة"، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، سيد رجب، رياض الخولي، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج شريف عرفة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.





يشارك الفنان محمد جمعة في فيلم "تماسيح النيل"، ويُجسد خلاله