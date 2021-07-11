محافظ قنا يحيل المسئولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة



أحال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المسئولين بمديرية الطرق والنقل عن ملف تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة وذلك لإرتكابهم مخالفات أدت الى اهدار المال العام وذلك بعد فحص ملف المزايدة الخاصة بتأجير العبارة والتى عقدت فى مارس الماضى حيث اتضح وجود تلاعب فى القيمة التقديرية لتأجير العبارة.



ومن جانبه قال محافظ قنا أنه لن يتهاون فى محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامه وجهات التحقيق، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام واستغلال وظائفهم فى التربح ومخالفة القانون.