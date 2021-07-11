أستراليا تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا مع تفشي متغير دلتا

أبلغت أستراليا عن أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا هذا العام، اليوم الأحد، وسجلت 77 حالة إصابة جديدة بالفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز، التي تكافح تفشي نوع دلتا شديد العدوى.





وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بيرجيكليان في إفادة متلفزة إنه من المتوقع أن ترتفع الأرقام في سيدني وحولها، أكبر مدن البلاد، والتي تخضع بالفعل لحظر شديد.و اضافت "سأصاب بالصدمة إذا كان الرقم غدا أقل من 100 هذه المرة ".





يوم السبت، كانت هناك 50 حالة، وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021. بلغ عدد حالات التفشي الأخيرة 566 حالة. ومن بين حالات يوم الأحد، كان هناك 33 شخصًا قضوا وقتًا في المجتمع أثناء إصابتهم بالعدوى، مما يزيد من احتمال تمديد الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع لأكثر من 5 ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.





وقالت بريجيكليان: "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، وبالنظر إلى أنه كان من المفترض رفع الإغلاق يوم الجمعة، يمكن للجميع أن يقولوا إنه من غير المحتمل إلى حد كبير في هذه المرحلة".





هناك 52 حالة في المستشفى، أو حوالي واحد من كل 10 أشخاص مصابين في التفشي الحالي. ويوجد خمسة عشر شخصًا في العناية المركزة، ويحتاج خمسة منهم إلى تهوية. وتتعلق الوفاة، وهي أول حالة متعاقد عليها محليًا في البلاد منذ ديسمبر، لامرأة في التسعينيات من عمرها.





كان أداء أستراليا أفضل بكثير من العديد من البلدان المتقدمة الأخرى في الحفاظ على أرقام COVID-19 منخفضة نسبيًا، حيث شهدت ما يزيد قليلًا عن 31000 حالة منذ بداية الوباء و911 حالة وفاة. ومع ذلك، فإن بدء التطعيم كان بطيئًا بسبب قيود الإمداد وتغيير المشورة الطبية فيما يتعلق بالجرعات الأساسية AstraZeneca (AZN.L).



