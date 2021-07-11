تعرف على أولى مباريات آرسنال في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإنجليزي بشكل خاص، انطلاق البريميرليج في موسمه الجديد 2021-2022، والمقرر انطلاقه في شهر أغسطس المقبل.





ويأمل نادي أرسنال في المنافسة على اللقب الغائب منذ موسم 2004، بعدما توج باللقب الذهبي دون هزيمة، مع مدربه الأسطوري أرسين فينغر.





ويلتقي أرسنال مع برينتفورد الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس القادم، في افتتاح الموسم، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



