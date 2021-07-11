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كوريا الشمالية والصين يتعهدان بمزيد من التعاون في مواجهة العداء الأجنبي

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن قادة كوريا الشمالية والصين تبادلوا رسائل تعهدوا فيها بتعزيز التعاون في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

وفي رسالة إلى الصين، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن علاقتهما حيوية في مواجهة القوى الأجنبية المعادية، في حين وعد شي بدفع التعاون "إلى مرحلة جديدة"، بحسب وكالة الأنباء المركزية. كانت الصين الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين على المعاهدة في عام 1961، كما أن العقوبات الدولية المفروضة على برامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية جعلتها تعتمد على بكين في التجارة وغيرها من الدعم أكثر من أي وقت مضى.

وقال كيم في رسالته، مستخدما الأحرف الأولى للاسم الرسمي لكوريا الشمالية، "على الرغم من الوضع الدولي المعقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، تزداد الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين أقوى يومًا بعد يوم". واضاف كيم إن المعاهدة تدافع عن الاشتراكية والسلام في آسيا "الآن بعد أن أصبحت القوى المعادية أكثر يأسًا في تحديها وتحركاتها المعيقة".

وقالت الوكالة في رسالة شي إنه يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين وشعبيهما من خلال تعزيز التواصل مع كيم و"قيادة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".

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