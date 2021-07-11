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ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاصة

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
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يستعرض لكم"الفجر الرياضي"ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي ضد نظيره مصر المقاصة في بطولة الدوري.

ويستضيف مصر المقاصة النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مؤجلات الأسبوع ال18 من عمر الدوري.

وجاء الفارس الأبيض نادي الزمالك في صدارة الدوري برصيد 61 نقطة.

فيما حل النادي الأهلي ثانياً في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مواجهة خاضها حتى الآن.

بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، حيث لعب 28 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 10 أخرى بينما تلقى الهزيمة في سبع مواجهات خاضها حتى الآن.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- الزمالك برصيد 61 نقطة.
2- الأهلي برصيد 48 نقطة.
3- المصري برصيد 43 نقطة.
4- الإتحاد السكندري برصيد 41 نقطة.
5- سموحة برصيد 40 نقطة.
6- إنبي برصيد 38 نقطة.
7- طلائع الجيش برصيد 37 نقطة.
8- بيراميدز برصيد 37 نقطة.
9- مصر المقاصة برصيد 37 نقطة.
10- الجونة برصيد 36 نقطة.
11- الإسماعيلي برصيد 35 نقطة.
12- سيراميكا كليوباترا برصيد 33 نقطة.
13- غزل المحلة برصيد 32 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 29 نقطة.
15- البنك الأهلي برصيد 25 نقطة.
16- أسوان برصيد 25 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 23 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 19 نقطة.

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