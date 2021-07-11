Advertisements

الهند تسحب مسؤولين من قنصليتها بأفغانستان مع توسيع طالبان سيطرتها

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت الهند، اليوم الأحد، إنها أعادت بشكل مؤقت مسؤولين من قنصليتها في قندهار، وهي مدينة رئيسية في جنوب أفغانستان، فيما يواصل مقاتلو طالبان السيطرة وسط انسحاب القوات الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي في بيان: "بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار، تمت إعادة الأفراد المتمركزين في الهند في الوقت الحالي". وقال باجي إن "الهند تراقب عن كثب تطور الوضع الأمني في أفغانستان"، مضيفا أن قنصلية الهند في قندهار يديرها موظفون محليون بشكل مؤقت.

وقال مسؤولون في طالبان يوم الجمعة إنه سيطرت الجماعة المسلمة السنية المتمردة على 85٪ من أراضي أفغانستان، فيما سحبت الولايات المتحدة وآخرون الجزء الأكبر من قواتهم بعد 20 عاما من القتال. ورفض مسؤولو الحكومة الأفغانية التأكيد ووصفوه بأنه حملة دعائية.

وقد دعا وزير الخارجية الهندي يوم الجمعة إلى الحد من العنف، قائلا إن الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب له تأثير مباشر على الأمن الإقليمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طالبان الهند افغانستان

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 21 دقيقة

لميس الحديدي تكشف عن وصية جيهان السادات للسلطات المصرية

منذ ساعتين

بعد تطاوله على شيخ الأزهر.. علي جمعة لـ مفتي إثيوبيا: عيب عليك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ ساعة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ 34 دقيقة

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 11 ساعة

عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

"طالبان" تعيد العمل بضمانات أمنية للصليب الأحمر الدولي في أفغانستان

الخارجية الروسية: "طالبان" تجري محادثات مع مسؤولين روس في موسكو

مقتل 20 شخصًا في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

قتلى بانفجار قنبلة جنوب أفغانستان

مقتل 15 شخصًا في انفجار قنبلة على جانب الطريق بأفغانستان

"طالبان" تسعى للاستيلاء على الشركات الخاصة ووكالات المساعدة في أفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

09:31 ص

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي