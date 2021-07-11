الهند تسحب مسؤولين من قنصليتها بأفغانستان مع توسيع طالبان سيطرتها

قالت الهند، اليوم الأحد، إنها أعادت بشكل مؤقت مسؤولين من قنصليتها في قندهار، وهي مدينة رئيسية في جنوب أفغانستان، فيما يواصل مقاتلو طالبان السيطرة وسط انسحاب القوات الدولية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي في بيان: "بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار، تمت إعادة الأفراد المتمركزين في الهند في الوقت الحالي". وقال باجي إن "الهند تراقب عن كثب تطور الوضع الأمني في أفغانستان"، مضيفا أن قنصلية الهند في قندهار يديرها موظفون محليون بشكل مؤقت.





وقال مسؤولون في طالبان يوم الجمعة إنه سيطرت الجماعة المسلمة السنية المتمردة على 85٪ من أراضي أفغانستان، فيما سحبت الولايات المتحدة وآخرون الجزء الأكبر من قواتهم بعد 20 عاما من القتال. ورفض مسؤولو الحكومة الأفغانية التأكيد ووصفوه بأنه حملة دعائية.



