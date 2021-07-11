رسميا.. الرجاء المطروحي يضم عاشور السلوم استعدادًا للقسم الثاني



وكان الرجاء قد أعلن من قبل التعاقد مع أحمد مانجا لاعب منية سمنود، وحمدي مسلم لاعب وسط الشرقية وسيراميكا.



يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسه سعد صندوق في التعاقد مع إسلام عاشور لاعب المصري السلوم، وفاركو السابق لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .وجاء التوقيع في حضور كرم جابر المدير الفني الجديد للفريق، وميدو حمايه وكيل اللاعب.