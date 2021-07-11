في هذا الموعد..علي الحجار يحيى حفلاً غنائياً بالإسكندرية





ويُقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.





وفي سياق آخر، طرح علي الحجار مؤخرًا أغنية اشتقنالك" بمناسبة شهر رمضان، وهي من كلمات صلاح عبدالله، وألحان أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدي رؤوف.

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في الإسكندرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 يوليو الجاري، بالقاعة الكبرى في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.