المنشآت السياحية: زيادة نسب التشغيل إلى 70%





تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، خطابًا رسميًا من وزارة السياحة والآثار بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحى والفندقى من 50% إلى 70%.



وأكد عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، على إيجابية هذا القرار الذي جاء مواكبًا لمطالب الغرفة بزيادة نسب الإشغال في المطاعم والكافتيريات والحلوانية إلى 75%.



وجاء ذلك بعد الالتزام الواضح من قبل هذه المنشآت فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانخفاض نسب المخالفات بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.



وأشار المصري، إلى أن استجابة رئيس الوزراء، لمطالب الغرف السياحية، يأتى فى إطار الدعم الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة، والإدراك الكامل لمدى أهميته، والعوائد الاقتصادية التي تعود على الدخل القومي المصري من إيرادات من العملة الصعبة لنشاط صناعة السياحة خاصة في حالات النمو والازدهار .



وثمن رئيس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، التحركات الإيجابية والجهود التي يقوم بها وزير السياحة والآثار، والمسئولين بقطاعات الوزارة المختلفة.



وكذا حرص اتحاد الغرف السياحية بكافة تشكيلاته ولجانه ومجلس ادارته برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، في نقل كل ما يتعرض له القطاع السياحي من أزمات ومشاكل إلى الجهات المعنية للعمل على حلها.



وكذا الدعم الكبير من قبل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بهيئتها برئاسة النائبة نورا عبد السميع، رئيس لجنة السياحة والطيران، وإدراجها ومناقشتها لكافة القضايا التي تواجه وتحد من إنطلاق القطاع السياحي، ووضع التوصيات والمقترحات والحلول لها، وطرحها على المسئولين واستجابة عدد كبير منهم لما تصدره اللجنة من قرارات.