Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: ارتفاع في الحرارة (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن تتراوح نسبة الرطوبة ما بين درجتين إلى 4 درجات.
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 25.
الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 24.
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23.
سيوة العظمى 36 والصغرى 23.
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25.
دمياط العظمى 32 والصغرى 25.
الإسماعيلية 38 الصغرى 23.
السويس العظمى 37 والصغرى 25.
العريش العظمى 33 والصغرى 24.
طابا العظمى 35 والصغرى 23.
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 19.
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.
الغردقة العظمى 38 والصغرى 28.
الفيوم العظمى 38 والصغرى 24.
بني سويف العظمى 38 والصغرى 25.
المنيا العظمى 38 والصغرى 24.
أسيوط العظمى 38 والصغرى 25.
سوهاج العظمى 39 والصغرى 26.
قنا العظمى 40 والصغرى 26.
الأقصر العظمى 41 والصغرى 27.

أخبار تهمك

بعد تطاوله على شيخ الأزهر.. علي جمعة لـ مفتي إثيوبيا: عيب عليك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

منذ 35 دقيقة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 11 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ أقل من ساعة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

لميس الحديدي تكشف عن وصية جيهان السادات للسلطات المصرية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

09:31 ص

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي