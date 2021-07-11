تشديدات أمنية ووقائية بلجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي

بدأت لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، فى فتح أبوابها الخارجية للطلاب، وذلك استعدادًا لأداء طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية، حيث يتم مرور الطلاب عبر بوابات تعقيم وقياس درجات الحرارة قيل دخول اللجان.



كما يشهد محيط اللجان استنفار أمني مكثف، وذلك لتأمين محيط اللجان مع إستمرار الحملات الأمنية المتنقلة بالمناطق التي بها لجان ثانوية عامة.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة: 2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين.