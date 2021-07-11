Advertisements

تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية إلي مستوى قياسي

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أبلغت كوريا الجنوبية عن 1324 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى منتصف ليل السبت، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ 1378 في اليوم السابق حيث تكافح البلاد ارتفاعًا في عدد الإصابات.

غالبًا ما تنخفض الحالات المبلغ عنها خلال عطلات نهاية الأسبوع مع إجراء عدد أقل من الاختبارات، وحذرت السلطات من أن الحالات قد تستمر في الارتفاع. وشهدت الزيادة الجديدة في الحالات إصابات خطيرة أقل بكثير من الموجات السابقة، حيث تم تطعيم العديد من السكان الأكبر سنًا والأكثر ضعفًا في كوريا الجنوبية ضد الفيروس.

بشكل عام، أكمل حوالي 11 ٪ من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليونًا التطعيم، بما في ذلك تلقي كلتا اللقاحات التي تتطلب جرعتين، بينما تلقى 30 ٪ جرعة واحدة، مع الارتفاع الكبير في الحالات بسبب الشباب غير المطعمين، وفقًا لـ KDCA.

دفعت زيادة القوات المسؤولين إلى فرض أقصى مستوى من التباعد الاجتماعي في سيول والمناطق المجاورة لأول مرة، بدءًا من يوم الاثنين. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد -19 في كوريا الجنوبية حتى الآن 168046 حالة، مع 2043 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورياالجنوبية كورونا

أخبار تهمك

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

لميس الحديدي تكشف عن وصية جيهان السادات للسلطات المصرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تطاوله على شيخ الأزهر.. علي جمعة لـ مفتي إثيوبيا: عيب عليك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 11 ساعة

عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

منذ 34 دقيقة

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ 35 دقيقة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة ليوم واحد

كوريا الجنوبية تحث على اليقظة مع ظهور الموجة الثالثة من COVID-19

كوريا الجنوبية تستعد لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

اقتراب أعداد الإصابات بكورونا في فرنسا من 30 ألف حالة

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا خلال شهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 ص

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

09:31 ص

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي