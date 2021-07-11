تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية إلي مستوى قياسي

أبلغت كوريا الجنوبية عن 1324 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى منتصف ليل السبت، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ 1378 في اليوم السابق حيث تكافح البلاد ارتفاعًا في عدد الإصابات.





غالبًا ما تنخفض الحالات المبلغ عنها خلال عطلات نهاية الأسبوع مع إجراء عدد أقل من الاختبارات، وحذرت السلطات من أن الحالات قد تستمر في الارتفاع. وشهدت الزيادة الجديدة في الحالات إصابات خطيرة أقل بكثير من الموجات السابقة، حيث تم تطعيم العديد من السكان الأكبر سنًا والأكثر ضعفًا في كوريا الجنوبية ضد الفيروس.





بشكل عام، أكمل حوالي 11 ٪ من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليونًا التطعيم، بما في ذلك تلقي كلتا اللقاحات التي تتطلب جرعتين، بينما تلقى 30 ٪ جرعة واحدة، مع الارتفاع الكبير في الحالات بسبب الشباب غير المطعمين، وفقًا لـ KDCA.



