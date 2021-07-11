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تفاصيل شخصية حسام داغر في مسلسل "السيدة زينب"

الأحد 11/يوليو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان حسام داغر حالياً في مسلسل "السيدة زينب"، ويُجسد خلاله دور شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده بالعمل منتصف الاسبوع الحالي.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغني، سوسن بدر، أحمد وفيق، ليلى عز العرب، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق وهو من تأليف احمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وفي سياق آخر، شارك حسام داغر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحسن أب"، وهو بطولة علي ربيع، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، هاجر أحمد، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

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