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813 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة في الجزائر

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 145296 والوفيات إلى 3824.

 

وأكد الصحة الجزائرية، أن 528 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 100911 حالة، بينما يوجد 49 شخصا في وحدات العناية المركزة.

 

وأوضحت الصحة الجزائرية، أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 إصابات، فيما لم تسجل إصابات في 11 ولاية.

 

وفي وقت سابق، قررت السلطات الجزائرية، "إعادة تفعيل" الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

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