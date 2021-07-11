رئيس مياه القناة: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ الخطة الدورية للشركة في عملية تطهير مأخذ محطات المياه الواصل من "الترعة" في محافظات القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة إلى إصلاح الأعطال والكسور المفاجئة خلال لـ 24 ساعة الماضية، وذلك استمرارًا لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.





وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، وذلك من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، مناشد المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة داخل المجارى المائي، وذلك يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات التى تقوم بسحب المياه.





وأضاف اللواء عصمت، انه الانتهاء من إصلاح الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات المياه، منها أصلاح كسر في خط 355 بمنطقة نفق الشهيد احمد حمدي، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بجوار النفق حي فيصل، وإصلاح كسر 4 بوصة في منطقة المشروع بجوار المدرسة الثانوية الزراعية حي الجناين، وإصلاح خط 6 بوصة المغذي لقرية الرائد حي فيصل، وإصلاح كسر 4 بوصة بجوار عمارات الري حي الجناين، بالإصافة إلى تغير محبس 4 بوصة في خط المياه حي الجناين، وذلك بإشراف مباشر من عياد نجيب رئيس شبكات مياه قطاع السويس.



