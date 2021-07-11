الدفع بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالعاشر من رمضان







اندلع حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بمدينة العاشر من رمضان فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.



وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر حكمدار المديرية لقطاعي العاشر من رمضان وبلبيس يفيد بتلقي بلاغا بنشوب حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.







على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية وتم الدفع بـ 13 سيارة إطفاء وجاري السيطرة على النيران وإخمادها. وتحرير محضر بالواقعة