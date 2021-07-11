تصدرت "جوجل".. كل ما تريد معرفته عن تكبيرات عيد الأضحى





تزايدت عمليات البحث على تكبيرات العيد خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة التي تشهد انطلاق تكبيرات عيد الأضحى المبارك.



وكانت دار الافتاء أعلنت رؤية هلال شهر ذو الحجة، بعد غروب شمس السبت، الموافق 10 يوليو، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، مشيرة إلى إن اليوم الأحد هو أول أيام شهر ذو الحجة، وأول أيام العشر الأوائل من الحجة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تكبيرات عيد الأضحى المبارك:



- يعد التكبير في عيد الأضحى تعظيما لله سبحانه بالتكبير والعبادة، وهو من السنن المشروعة في كل من عيد الأضحى وعيد الفطر، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم "واذكروا الله في أيامٍ معدودات".



- يختلف عيد الأضحى عن نظيره الفطر الذي يحل اليوم الأول من شهر شوال، وذلك في أن تكبيراته تبدأ مع مطلع شهر ذي الحجة.



- ينتهي التكبير في عيد الأضحى في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي ما يعني أن التكبير ينتهي في آخر أيام التشريق أي أن تكبيرات عيد الأضحى تنتهي رابع يوم من أيام العيد.



- صيغة التكبير هي "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".



- تكبيرات عيد الاضحى مراد بها تَّعظيم، الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة " الله أكبر" كناية عن وحدانيته بالإلهية ؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأن حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئا من النقص.



- التكبير في العشر من ذي الحجة له فضل كبير حيث إنَّ التكبير عبادة من العبادات العظيمة التي يُستحب الإكثار منها في العشر الأوائل من ذي الحجة، فهي من باب ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى في كتابه الحكيم: “لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شرح تفسير هذه الآية: “واذْكرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ معلومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ”، وفي الحديث: “كان ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ يخرجانِ إلى السوقِ في أيامِ العشرِ يُكبرانِ ويكبرُ الناسُ بتكبيرِهما، والتكبير في عشر ذي الحجة يُقسم إلى تكبير مطلق وتكبير مقيد، فالمقيد يبدأ بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق ويكون بعد الصلوات، والمطلق ما لم يُخصَّصُ له وقتٌ ويكون من أول أيام العشر إلى نهاية أيام التشريق، قال القاضي أبو يعلى: “التَّكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد: عقيب الصلوات، والمطلق: في كل حال، في الأسواق وفي كل زمان".



