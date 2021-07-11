محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر.



حضر الاجتماع، الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وممثل جهاز تعمير القاهره الكبرى.



واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع بشكل تفصيلي، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأراضي لأكثر من ٩٠٪ من محطات الرفع، والمعالجة، وجاري توفير باقي الأراضي، مشددا على الجهات المختلفة بأن المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخير من قبل أي جهة في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات، وشدد على أن مشروعات المياه والصرف، توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بما تمثله من أولوية قصوى للمواطنين.



وجرى التأكيد على أنه جاري العمل في 22 قرية بمجال الصرف الصحي، حيث جرى استلام عدد 13 قرية وجاري العمل فى مد وتدعيم وتوصيل الوصلات المنزلية بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 75%، بالإضافة إلى أنه جاري إعداد مقايسات لباقي القرى وجاري طرحها بمعرفة قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وفي قطاع الغاز الطبيعى جاري العمل في 4 قرى بمتوسط نسب تنفيذ 42%، مضيفا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط المغذي من شبين القناطر حتى طحانوب بنسبة تنفيذ 99%، وفي مجال الكهرباء جاري عمل الرسومات التنفيذية تمهيدا للبدء فى التنفيذ فى التسع وحدات محلية، وفي مجال الري جاري العمل فى عدد 11 ترعة بمتوسط نسب تنفيذ 55%.



وفي مجال الطرق والكباري جاري العمل في 21 كوبري مابين إنشاء جديد ورفع كفاءة، وفي مجال الأبنية التعليمية جاري العمل فب 21 مدرسة من إجمالي 24 مدرسة بمتوسط نسب تنفيذ تصل إلى 52%، وفي مجال الشباب والرياضة جاري العمل على إنشاء عدد 10 مراكز شباب ورفع كفاءة 19 مركز شباب.



وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية، موجهًا بالمتابعة الجدية، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، وموكدًا اننا جميعًا في مركب واحد وشركاء في المبادرة، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على جميع المعوقات،٠ والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.