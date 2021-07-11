توضيح جديد من مستشار الرئيس عن لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الحصول على لقاح كورونا يعطي وقاية لفترة معينة، وهناك شركة كبرى منتجة لإحدى لقاحات كورونا أعلنت أنها قد تحتاج لمنح جرعة ثالثة بعد 6 شهور.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن لقاح كورونا لا يعطي مناعة دائمة مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية الذي يتكرر سنويا، منوها بأنه إذا استمر فيروس كورونا كوباء وظل متوطنا في عدد من البلاد، فأن التطعيم يجب أن يكون سنويا.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الفيروسات لديها قدرة كبيرة على التحور، ولكن الشركات المنتجة للقاحات تستطع تحديد الطفرة التي حدثت للفيروس وتطوير اللقاح.

