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سعدى- جوهر.. رحلة البحث عن «كنوز» روائية قصيرة

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
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شهد القرن العشرين قفزات تكنولوجية كبيرة فى مجال وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت وأصبحت المعلومات متاحة لأى شخص وفى أى مكان فى العالم، والأفلام القصيرة تعد إحدى وسائل الإعلام المهمة لأنها تؤدى دوراً إعلامياً بارزا وخطيراً فى المجتمعات لما لها من تأثير على الجمهور بمضامينها الإيجابية أو السلبية.

وبحثا عن الأفكار الإبداعية لإنتاج أفلام روائية قصيرة أعلنت شركة media hub سعدى - جوهر، إطلاق الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة، حيث تدعو الشركة صناع الأفلام الروائية القصيرة ممن لديهم أفكار جديدة ومبدعة المشاركة فى هذه الدورة لإنتاج أفلاما قصيرة تفتح آفاقا جديدة لإثراء المشاهد العربى بفن الفيلم القصير.

الشركة نشرت بيانا عبر حساباتها على مواقع التواصل أوضحت فيه أنه يمكن لكتّاب السيناريو والمخرجين من الشباب المشاركة فى هذه الفعالية عن طريق إرسال سيناريوهات الأفلام ليتم تقييمها من قبل لجنة مختصة لاختيار  الأفلام التى ستقوم الشركة بإنتاجها. ووضعت الشركة شروطا للمسابقة تمثلت فى ألا تزيد مدة الفيلم عن ١٥ دقيقة، وألا يكون الفيلم قد سبق وحصل على أى دعم إنتاجى أو جوائز أو شارك فى ورش تطوير، وأن تكون حقوق الملكية الفكرية للأعمال المقدمة موثقة. والأهم أن يكون المشاركون مصريين الجنسية وأن تدور أحداث الفيلم فى مصر، كما يسمح بالمشاركة بعمل واحد فقط لكل مشارك.

وعن خطوات المشاركة فى المبادرة فهى إرسال السيناريوهات بصيغة PDF عبر البريد الإلكترونى مصحوبة بـLogline ومعالجة درامية لا تزيد عن ٢٠٠ كلمة، كما يرسل مع السيناريو البيانات الشخصية للسيناريست أو المخرج أو كليهما فى حالة العمل المشترك ومنها الاسم والسن والسيرة الذاتية ورقم الهاتف والإيميل، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم ١٠ أغسطس ٢٠٢١، وسيتم الإعلان عن الأفلام التى اختيرت فى شهر أكتوبر ٢٠٢١ ليتم إنتاجها، ثم تنتقل إلى مرحلة التطوير والإنتاج والعرض وفق الجدول الزمنى الذى تحدده الشركة.

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