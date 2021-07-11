تعرف على معلقي نهائي كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا

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تعرف على معلقي نهائي كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا
الأحد 11/يوليو/2021 - 10:30 ص
غدير أحمد
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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة إيطاليا وإنجلترا، في إطار الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية” يورو 2020 ”.
ومن المقرر أن يقام نهائي يورو 2020 يوم الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة.
وستنقل المباراة المرتقبة بشكل حصري على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" لنقل المباراة.
ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق المخضرم حفيظ دراجي عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس.
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