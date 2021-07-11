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تعرف على معلقي نهائي كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:30 ص
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
غدير أحمد
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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة إيطاليا وإنجلترا، في إطار الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية” يورو 2020 ”.

ومن المقرر أن يقام نهائي يورو 2020 يوم الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة المرتقبة بشكل حصري على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" لنقل المباراة.

ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق المخضرم حفيظ دراجي عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس.

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الكلمات المفتاحية

نهائي اليورو ربع نهائي اليورو ايطاليا انجلترا

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