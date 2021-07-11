حلا شيحة لن تعتزل التمثيل.. وأعمالها القادمة إنتاج معز مسعود





بعد طرح فيلم «مش أنا» والذى شهد عودة حلا شيحة السينمائية، بعد اعتزال دام لأكثر من ١٢ عاما، أثار غياب حلا عن العرض الخاص للفيلم التساؤلات، خاصة بعد أعلنته بأنها صورت الفيلم قبل زواجها، وأن وضعها تغير الآن، وهو ما جعل الكثيرون يتوقعون بأن هذا تمهيد لقرارها باعتزال الفن وارتداء الحجاب للمرة الثالثة، خاصة أن حلا اعتزلت مرتين خلال مشوارها الفنى الذى بدأته فى نهاية التسعينيات.





لكن حلا تخطط الفترة المقبلة للعودة بأعمال ستجمعها بزوجها الداعية معز مسعود كمنتج، خاصة أنه شارك من قبل فى إنتاج فيلم «اشتباك»، كما شارك أيضا فى إنتاج مسلسل «السهام المارقة» ولعبت بطولته زوجته وقتها الفنانة شيرى عادل قبل إعلان انفصالهما.





ويرغب «معز» فى أن تواصل «حلا» مشوارها لكن دون الظهور فى أعمال لا تتناسب معه، وألا تشارك بأعمال تضطرها لارتداء ملابس كاشفة أو بها عرى، وهو ما رحبت به حلا التى وجدت الاستقرار بعد زواجها منه.





وقد شعرت حلا بأن ما كتبته أزعج تامر حسنى بطل الفيلم، فحاولت الوصول إليه أكثر من مرة بغرض توضيح له عما تسبب فى تغييرات بعد زواجها وبأن الأمر شخصى ولا يتعلق بتامر أو بالعمل أو كونه لا يتناسب معها، لكن تامر تجاهل التواصل معها بسبب غضبه من موقفها، فقررت حلا التوقف عن مصالحته وقامت بإلغاء متابعته عبر صفحته على انستجرام.





الجدير بالذكر أن حلا تظهر فى فيلم «مش أنا» فى دور شخصية تدعى جميلة تعمل رسامة وتتزوج من البطل وتعيش معه معاناته النفسية، وهو العمل الثالث لها بعد تجربتين فى الدراما هما مسلسل «زلزال» مع محمد رمضان، و«خيانة عهد» أمام يسرا.



