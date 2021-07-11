غادة عبد الرازق تلجأ للمسرح الاستعراضى لتعوض فشل «لحم غزال» وتبحث عن مطربة تشاركها البطولة





فى سرية تامة تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض تجربة فنية مختلفة، بعد أن قررت العودة لخشبة المسرح بعد غياب دام ٢٠ عامًا بعد آخر أعمالها المسرحية هى «طرائيعو» أمام الفنان محمد هنيدى عام ٢٠٠٢، وفى التفاصيل استقرت غادة على نص مسرحى يقوم بإنتاجه المنتج ريمون مقار وسيكون مسرحًا استعراضيًا لايت لكن بشكل مختلف، فالعمل سيتم عرضه لمدة ١٠ أيام متواصلة وبعدها سيكون العرض لمدة يومين فى الأسبوع لفترة محددة ولن يكون العرض مستمرا لسنوات مثل باقى العروض خاصة أن الطريقة التى سيتم بها العرض المسرحى هى الأكثر انتشارا فى السنوات القليلة الماضية وأيضا ستلاءم غادة عبد الرازق فى استكمال أعمالها الدرامية والسينمائية الأخرى التى تعمل عليها حاليا، وبدأ المنتج اللبنانى صادق الصباح فى مفاوضات مبكرة مع الفنانة غادة عبد الرازق لتجدید التعاقد معها للموسم الدرامى الرمضانى المقبل ٢٠٢٢، بخلاف استكمالها تصوير فيلمها المنتظر «حفلة ٩» الذى تجسد فيه غادة شخصية سيدة تدعى روز وتعمل راقصة باليه ضمن أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار غامض ومشوق حول وجود جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الفيلم لمعرفة حقيقة القاتل، الجدير بالذكر أن المسرحية الاستعراضية التى ستعود بها غادة سيكون بها عدد من الأغنيات وجارٍ البحث عن النجمة أو المطربة التى ستشارك غادة عبد الرازق البطولة.





وتأتى عودة غادة للمسرح بعد فشل مسلسلها الأخير «لحم غزال» والذى لم يحقق أى نسب مشاهدات تذكر.



