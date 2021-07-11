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إليسا تفتح صفحة جديدة مع روتانا

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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بعد إعلان إليسا أن ألبومها «صاحبة رأى» سيكون الأخير مع روتانا، لم تكن وجهة إليسا محددة، لكن يبدو أنها ستغير قرارها وتعيد حساباتها من جديد، خاصة بعد عودة الحياة الفنية إلى المسارح والمهرجانات، بعد فروتانا كثفت الفترة الماضية من السهرات وأعلنت عن مجموعة من الأنشطة الفنية، وأعاد «موسم الرياض» الفنانة اللبنانية إليسا إلى الحفلات فى السعودية، بعد عامين من الانقطاع وتجميد أغانى إليسا فى بعض وسائل الإعلام السعودية فقدمت واحدة من أجمل السهرات بمشاركة مواطنها وائل كفورى الذى جعل الكثيرين يتهامسون أن المياه عادت لمجاريها، خاصة بعدما نشر المدير التنفيذى لشركة «روتانا» سالم الهندى مقطع فيديو إلى جانب إليسا، التى عبّرت عن سعادتها للغناء فى الرياض، وقالت: «رح موت بدى غنى.. وكله كان رائع التنظيم والجمهور.. بتجنن الرياض.. الحمد الله رجعنا للحياة». وفاجأ سالم الهندى الفنانة اللبنانية فى منتصف الفيديو بالقول «روتانا» حتى تشكرها، وقالت إليسا: «بشكر روتانا.. بشكر سالم» ليؤكد لها «أن «روتانا بيتك». وقد علمنا بأن إليسا وروتانا سعيا للصلح مؤخرا من خلال مجموعة من الأصدقاء المشتركين بينهما.

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