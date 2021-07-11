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أحمد حلمى بديل حسن شاكوش فى «الغربان»

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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قبل أشهر تم الإعلان عن أن المطرب الشعبى حسن شاكوش سيقدم أول بطولة لفيلم سينمائى يحمل عنوان «الغربان»، وأنه تعاقد على العمل، لكنه اعتذر عنه، وكانت المفاجأة أن الجهة المنتجة عرضت العمل على الفنان أحمد حلمى، وبعد قراءته للسيناريو وافق على القيام ببطولته، لأن قصة العمل تبعد حلمى عن الكوميديا، وتدور القصة فى حقبة زمنية قديمة، حول رجل يعيش برفقة زوجته وابنته، ويتهجم آخرون عليه وينتج عن ذلك قتل زوجته وابنته، ومن هنا يبدأ الدخول فى صرعات لرغبته فى الانتقام. مصدر من داخل شركة الإنتاج أكد أن حلمى رأى أن العمل سيكون جديدًا عليه ولم يسبق له تقديم دور أشبه بذلك، وهو ما جعله يقرر خوض التجربة، ومن المقرر أن تشاركه بطولته كل من الفنانتين، عائشة بن أحمد التى تعاقدت بالفعل، وياسمين رئيس المرشحة التى لم تتعاقد حتى الآن. كما يحضر حلمى خلال هذه الأيام لأعمال جديدة، وقرر الخوض لأول مرة فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل «النجيب»، الذى يجسد خلاله شخصية الأديب نجيب محفوظ، ويحضر لفيلم جديد، تشاركه بطولته الفنانة روبى، ويتعاون خلاله مع المؤلف هيثم دبور، والمخرج محمد شاكر خضير، ولم يضع فريق عمله اسما له حتى كتابة هذه السطور.

يشار إلى أن آخر أعمال حلمى السينمائية، كان فيلم «خيال مآتة»، الذى عرض فى عام ٢٠١٩، وأطل مؤخرا فى الموسم الرمضانى الماضى كضيف شرف من خلال مشهد قدمه فى مسلسل «الاختيار ٢»، الذى قام ببطولته الفنانين، كريم عبدالعزيز وأحمد مكى.


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