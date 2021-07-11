«كورونا» يسيطر على ركن الصحة بالمعرض

كتاب حول تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة وآخر عن الحساسية ونصائح لمصابى الجيوب الأنفية





مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب وسط تداعيات فيروس كورونا للعام الثانى على التوالي؛ كان للكتب الصحية نصيب كبير من إقبال جمهور القراء، لاسيما المرتبطة بالوباء والوقاية منه، ما دفع الكثير من الأطباء والكتاب المتخصصين لإطلاق مجموعة من الإصدارات المرتبطة بكافة القطاعات الصحية لتصبح ركنًا أساسيًا داخل جناح معظم دور النشر المشاركة.





من جانبها أطلقت الدكتورة مريم عثمان، خبيرة التغذية العلاجية، كتابًا يحمل عنوان «التغذية الصحية فى زمن كورونا»، والذى تطرقت فيه إلى كيفية القضاء على السمنة وتحديد النظام الغذائى الصحى المناسب لزيادة مناعة الجسم ووقايته من الإصابة بسهولة بالفيروسات المعدية. كما أصدر الدكتور شادى نجم، كتابًا يحمل عنوان «الموجة الثانية من كورونا ٢٠٢١» والذى تحدث فيه عن تطورات الفيروس هذا العام مقارنة بالعام الماضى، بالإضافة لأسباب انتشار عدوى الوباء بين الأفراد، ونصائح حول كيفية الوقاية من الإصابة وطرق العلاج للتخفيف من الأعراض.





كما صدر للدكتور «نجم» كتاب آخر من دار نشر لامبيرت الألمانية، يحمل عنوان «ممارسة مكافحة العدوى»، والذى يتطرق إلى تفاصيل ومراحل انتقال الأمراض الفيروسية المعدية وطرق العلاج والوقاية منها، ويتكون الكتاب من ١٤ فصلا وقائمة بأنواع اللقاحات المخصصة لمكافحة العدوى الفيروسية وما يتم تداوله منها حاليًا لعلاج المصابين.





وأطلق الدكتور محمد شاهين، أستاذ التحاليل بطب الأزهر كتابه الذى يحمل اسم «أمراض الحساسية بين الوقاية والتشخيص والعلاج»، والذى تحدث فيه عن أنواع أمراض الحساسية التى يتعرض لها الإنسان بشكل يومى بالإضافة لنصائح لعلاج الجيوب الأنفية.





كما أطلق الدكتور عصام عزوز، رئيس قطاع الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، كتابًا باسم «لغز كورونا»، يتحدث فيه عن تاريخ الوباء والتطعيمات ومكوناتها والمخاوف المثارة حول تناولها، بالإضافة إلى طرق الحماية من الإصابة بكورونا وما يتعلق بموتى كورونا.





وأصدر الدكتور محمد فرج، أستاذ العلوم بجامعة المنوفية، كتابًا بعنوان «جهازك المناعى.. كيف يعمل على حمايتك؟»، ويتحدث فيه عن أهمية جهاز المناعة للإنسان وكيفية الحفاظ عليه وتقويته، ومخاطر إهمال الجهاز المناعى، والأمراض المدمرة له والتى يعد على رأسها مرض الإيدز، متحدثًا فى فصول الكتاب عن أمراض المناعة، والأطعمة المناسبة لتعزيز الجهاز المناعى وكيفية الوقاية من أمراض المناعة الذاتية.





وبدوره أطلق الدكتور حسين الشورى، استشارى الكبد والجهاز الهضمى والسمنة والسكر، كتابًا عن الوقاية من كورونا ومن الأوبئة والأمراض الفيروسية بشكل عام تحت عنوان «أسرار كورونا.. كيف تحمى نفسك وأسرتك؟». وفى قطاع الصحة النفسية، يشارك الدكتور نبيل القط، أستاذ الطب النفسى، بإصداره «حكايات التعب والشفاء»، والذى تم تقسيمه إلى ٤ فصول يتطرق فيها إلى جميع الأمراض النفسية مقدما روشتة نصائح للوقاية منها وطرق العلاج.





وتحدث «القط» فى كتابه عن الاضطرابات النفسية وأعراضها ودور الأصدقاء والأهل فى مساعدة المريض على تخطى هذه المرحلة الصعبة، متطرقًا إلى السلوكيات القهرية والوساوس التى تصيب الإنسان وأسبابها وكيفية تجنب مخاطرها المستقبلية فى حال تدهورت الحالة. كما تقدم الكاتب بمجموعة من النصائح العامة التى تفيد فى معرفة كيفية الحفاظ على الحالة النفسية فى ظل الضغوط والظروف الحالية، مثل ممارسة الرياضة والنوم لساعات كافية والمشى والاستماع للموسيقى المفضلة وممارسة تمارين التنفس والاسترخاء باستمرار لتفريغ شحنات الطاقة السلبية والقلق والتوتر من العقل.







