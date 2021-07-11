الثلاثاء المقبل..أبطال"العارف" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

يحتفل صناع فيلم "العارف" يوم الثلاثاء المقبل، بالعرض الخاص للفيلم، المقرر عرضه بالسينمات يوم الأربعاء المُقبل، وذلك بحضور أبطاله أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، والسينارست محمد سيد بشير، والمخرج أحمد علاء.



والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول الحروب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة "الهاكرز"، ويجسد الفنان أحمد عز خلاله دور رجل يدعى"يونس" يعيش مع زوجته وطفلته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ولسوء حظه يتورط مع أحد العصابات الإجرامية الخطيرة والتي تضعه في مأزق وتسيطر عليه.