Advertisements

الثلاثاء المقبل..أبطال"العارف" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يحتفل صناع فيلم "العارف" يوم الثلاثاء المقبل، بالعرض الخاص للفيلم، المقرر عرضه بالسينمات يوم الأربعاء المُقبل، وذلك بحضور أبطاله أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، والسينارست محمد سيد بشير، والمخرج أحمد علاء.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول الحروب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة "الهاكرز"، ويجسد الفنان أحمد عز خلاله دور رجل يدعى"يونس" يعيش مع زوجته وطفلته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ولسوء حظه يتورط مع أحد العصابات الإجرامية الخطيرة والتي تضعه في مأزق وتسيطر عليه.

أخبار تهمك

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عقبة وحيدة تمنع رمضان صبحي من الانتقال إلى عملاق أوروبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة تقترب بين برشلونة وعملاق مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ 13 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى فتحي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على معلقي نهائي كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 ص

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

09:17 ص

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

08:44 ص

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

09:31 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي